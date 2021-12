VIDEO | SENTITE Ferrara | “Il Napoli non deve mollare Spalletti deve fare una cosa”

Advertising

drillandr : RT @pazzeska6: vi prego sentite i dialoghi di alex in centovetrine , sono gli stessi???????????? #gfvip - guidalucia586 : RT @pazzeska6: vi prego sentite i dialoghi di alex in centovetrine , sono gli stessi???????????? #gfvip - gilnar76 : VIDEO | Paolo Cannavaro DA BRIVIDI! Sentite cosa dice sul #Napoli! #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - elxlecter : ma la sentite la sua voce ?? soffro - AnnaCBR600 : RT @OmbraDuca: Questo è un video da incorniciare, dovete averlo sempre a disposizione e ...tutte le volte che vi sentite incazzati con il m… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO SENTITE

Spazio Napoli

L'oroscopo della settimana, segno per segno, continua sotto il. Oroscopo Ariete Amici ... Problemi in vista, forse viun po' sotto pressione . Vai all'oroscopo di domani 14 dicembre ...COL DRONE SULLE MACERIEAGGIORNAMENTI 19.15 - Si continua a scavare sul luogo della tragedia. ... Non si sonoaltre voci né sono stati individuati altri corpi. Stiamo scavando con ...UDINE. Prima lo scambio di battute e domande inopportune, poi lo sfogo sui social. Nel mirino di uno studente universitario finisce l’irruenza del titolare della pizzeria Campana d’Oro di piazza Primo ...Soleil e Alex si baciano davanti a tutti gli altri inquilini, Sorge fa piangere Belli dopo avergli detto che quel bacio era finto come lui ...