Torna Freddy Loix | al Monte-Carlo con la Fabia Rally2

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Gradito ritorno al prossimo Rally, in programma dal 18 al 24 gennaio sulle strade delle Alpi Marittime. Al via della gara monegasca avremmo il belga. Il pilota belga porterà in gara una SkodaEvo preparata dalla PTR Racing (Pieter Tsjoen Racing) è al suo fianco nel ruolo di co-driver avrà Source

Advertising

rallyssimo : Fast Freddy è un altro dei motivi per cui ci saremo! -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Freddy

RS E OLTRE

Il direttore artisticoColt,ad esprimersi sulla "nuova linea" di eventi natalizi adottata dal Comune di Sanremo. Questa è la sua nuova dichiarazione: "Come operatore culturale e dello spettacolo attivo da ...... l'epoca delle morti celebri causate dall'Aids, da Rock Hudson aMercury a Rudolf Nureyev, ... Trentasei milioni di morti più tardi, una storia che sembra anticaoggi drammaticamente a ...Manca poco più di un mese dalla prima gara del WRC 2022, il Rallye Montecarlo che aprirà la stagione come vuole la tradizione. Insieme alla grande curiosità per le nuove vetture WRC che entreranno per ...La Hbo starebbe pensando ad un reboot di Six Feet Under, la storica serie tv andata in onda per cinque stagioni ...