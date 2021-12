Tegola Sampdoria! Ecco quando rientrerà il giocatore (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si allontana ancora di più il rientro in campo di Mikkel Damsgaard. Dopo un europeo ad altissimo livello, il gioiellino danese della Sampdoria era pronto a prendersi la squadra sulle spalle ma le cose non stanno andando nel verso giusto. Il 21enne è ormai non vede il campo da gioco dal 12 Ottobre a causa di un infortunio riscontrato nella partita disputata con la sua nazionale contro l’ Austria. Qualcuno aveva ipotizzato un rientro a dicembre, in realtà la situazione sembra essere molto diversa. Il danese infatti sta continuando il suo iter di recupero. Per migliorare lo stato d’animo e proseguire la riabilitazione farà ritorno in patria fino a Gennaio. Secondo La Repubblica Damsgaard a Genova ha l’affetto dei compagni di squadra ma continuerà la riabilitazione in patria, vicino alla famiglia. Il suo programma verrà monitorato a distanza dalla sua società, la speranza è ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si allontana ancora di più il rientro in campo di Mikkel Damsgaard. Dopo un europeo ad altissimo livello, il gioiellino danese della Sampdoria era pronto a prendersi la squadra sulle spalle ma le cose non stanno andando nel verso giusto. Il 21enne è ormai non vede il campo da gioco dal 12 Ottobre a causa di un infortunio riscontrato nella partita disputata con la sua nazionale contro l’ Austria. Qualcuno aveva ipotizzato un rientro a dicembre, in realtà la situazione sembra essere molto diversa. Il danese infatti sta continuando il suo iter di recupero. Per migliorare lo stato d’animo e proseguire la riabilitazione farà ritorno in patria fino a Gennaio. Secondo La Repubblica Damsgaard a Genova ha l’affetto dei compagni di squadra ma continuerà la riabilitazione in patria, vicino alla famiglia. Il suo programma verrà monitorato a distanza dalla sua società, la speranza è ...

