Stato di emergenza: cos'è e perché serve prorogarlo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il governo Draghi si appresta ad allungare almeno per il primo trimestre 2022 lo Stato di emergenza sanitaria. E' dal 31 gennaio 2020 che l'Italia proroga questa 'norma' che viene utilizzata al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il governo Draghi si appresta ad allungare almeno per il primo trimestre 2022 lodisanitaria. E' dal 31 gennaio 2020 che l'Italia proroga questa 'norma' che viene utilizzata al ...

Advertising

fattoquotidiano : Manovra, Conte incontra Draghi: “Ho chiesto di eliminare la soglia Isee del Superbonus. Lo Stato di emergenza? Va p… - repubblica : Draghi decide la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo, probabilmente consiglio dei ministri gia' domani - Agenzia_Ansa : FLASH | Domani ci potrebbe essere un cdm che dovrebbe decidere sulla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo.… - Livia_DiGioia : RT @the_highsparrow: ?? Cassese: proroga nr. 10 dello stato di emergenza non è vulnus democratico se in omaggio c'è il MES - SemperAdamantes : RT @MessoraClaudio: Quindi siccome lo stato d'emergenza deve finire, Mr.Draghi pensa a come farlo diventare parte di una nuova normalità di… -