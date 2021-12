Selene e Giuseppe, la storia della coppia morta nella tragedia di Ravanusa poco prima di avere un figlio (e non dovevano neanche essere lì) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si erano sposati lo scorso 10 aprile. Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina, moglie e infermiera del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento, marito e operaio. Stavano aspettando la nascita del loro primo figlio: la fine della gravidanza era prevista tra una settimana. Sono morti sotto le macerie di via Trilussa a Ravanusa, per colpa di una esplosione dovuta a una fuga di gas di cui ora andranno accertate le cause. Loro figlio non ha ancora un nome e non figurerà mai nell’elenco ufficiale dei morti e dei dispersi, ma è di fatto un’altra vittima di questa tragedia. Selene e Giuseppe neanche dovevano esserci in quell’appartamento, doveva abitava tutta la famiglia del marito: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si erano sposati lo scorso 10 aprile.Pagliarello eCarmina, moglie e infermiera del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento, marito e operaio. Stavano aspettando la nascita del loro primo: la finegravidanza era prevista tra una settimana. Sono morti sotto le macerie di via Trilussa a, per colpa di una esplosione dovuta a una fuga di gas di cui ora andranno accertate le cause. Loronon ha ancora un nome e non figurerà mai nell’elenco ufficiale dei morti e dei dispersi, ma è di fatto un’altra vittima di questaesserci in quell’appartamento, doveva abitava tutta la famiglia del marito: ...

