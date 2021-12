(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Dire che «Ilè il», e che «le nuove centrali saranno la soluzione a tutti i problemi» come ha fatto oggi il ministro, è un messaggio che non mi trova affatto d', tanto più se espresso davanti ad una platea di studenti. Al di là degli aspetti tecnici i nostri studenti devono sapere che l'Italia con due referendum ha votato contro l'energia atomica e che il veroper il nostro Paese e per il pianeta risiede nell'economia circolare, nella bioeconomia e nell'energia rinnovabile". Così laall'istruzione Barbara, senatrice M5s. Il ministero dell'Istruzione ha lanciato e sta portando avanti il Piano "RiGenerazione" con l'obiettivo di sostenere e finanziare il ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: sottosegretaria Floridia, 'nucleare futuro? Non sono d'accordo con Cingolani'... - NelloBologna : RT @Riparte_Italia: [L’intervento] Elena Ugolini (già sottosegretaria Ministero Istruzione): «La rivoluzione a scuola si fa con il merito»… - carloarbini51 : RT @Riparte_Italia: [L’intervento] Elena Ugolini (già sottosegretaria Ministero Istruzione): «La rivoluzione a scuola si fa con il merito»… - Riparte_Italia : [L’intervento] Elena Ugolini (già sottosegretaria Ministero Istruzione): «La rivoluzione a scuola si fa con il meri… - MilaSpicola : RT @EmMicucci: #Covid #Scuola #Dad, i conti che non tornano La sottosegretaria #Florodia: 2,6% #classi di primaria e medie, 1,4% superiori… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sottosegretaria

Il Tempo

Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport E' toccato poi allaallo sport ... Lo sport e lasono un binomio che deve andare di pari passo, le palestre scolastiche devono ...... ha proseguito la, aggiungendo che "non c'è rivoluzione culturale senza coinvolgere lae sport devono camminare di pari passo. Sono orgogliosa che nel testo della legge ...Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Dire che «Il nucleare è il futuro», e che «le nuove centrali saranno la soluzione a tutti i problemi» come ha fatto oggi il ministro Cingolani, è un messaggio che non mi t ...“Leggo da più parti ipotesi di chiusura anticipata delle scuole e conseguente didattica a distanza per i nostri studenti: falso ...