Scroccaro (Veneto): "Approvazione farmaci orfani in tempi certi" (Di lunedì 13 dicembre 2021) "E' doveroso proseguire sulla strada che si è intrapresa, ovvero garantire l'Approvazione dei farmaci orfani in tempi certi. La velocità con cui si chiude la negoziazione di un farmaco, orfano o non orfano, è fortemente collegata alla volontà e all'accettazione da parte dell'azienda proponente del prezzo che viene proposto dal Comitato prezzi e rimborso (Cpr). L'iter prevede una valutazione da parte del Comitato tecnico-scientifico (Cts), soprattutto sul valore clinico del farmaco e sulla sua superiorità rispetto alle alternative, quando queste alternative sono disponibili. Sulla base di queste considerazioni principali, il Cpr propone un prezzo all'azienda. E' vero che l'azienda si presenta con un suo dossier, con un suo prezzo, ma il Cpr fa la sua proposta. Se si trova una mediazione tra il prezzo ...

