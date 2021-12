Roma-Spezia 2-0, Smalling e Ibanez in gol (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma-Spezia 2-0 nel posticipo della 17esima giornata di campionato di Serie A all’Olimpico. A firmare le reti Smalling al 6? e Ibanez al 56?. Cartellino rosso al 93? per Felix Afena-Gyan. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021)2-0 nel posticipo della 17esima giornata di campionato di Serie A all’Olimpico. A firmare le retial 6? eal 56?. Cartellino rosso al 93? per Felix Afena-Gyan. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

