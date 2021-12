Roma Spezia 1-0 LIVE | la sblocca Smalling sugli sviluppi di angolo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA Si parte all’Olimpico! Prontera avvia la sfida tra. 6? Gol della! – Al primo squillo passano i giallorossi.di Veretout, sponda di Abraham e colpo di testa facile diche batte Provedel. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE1-0: risultato e tabellino Marcatori: ...