Ravanusa | si continua a scavare tra le macerie in cerca dei dispersi

Advertising

fanpage : Ultim'ora #Ravanusa-I Vigili del Fuoco hanno recuperato nella notte altri 4 corpi, sale a 7 il numero delle vittime… - Tg3web : Continua, ormai con poche speranze, la ricerca dei dispersi tra le macerie degli edifici distrutti dall'esplosione… - TgLa7 : A #Ravanusa si continua a scavare alla ricerca di altri sopravvissuti. All'alba trovati quattro corpi. Si cercano a… - gaetanovesco : A Ravanusa si continua a scavare per il recupero degli ultimi due dispersi Per tutti gli aggiornamenti vai su… - LeoninaFinotti1 : RT @SecolodItalia1: La tragedia di Ravanusa: 4 le vittime, 50 sfollati. Scenario drammatico, si continua a scavare -

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa continua

... una delle sette vittime dell'esplosione di. Per quarant'anni il docente ha insegnato ...volte che torni a casa - racconta Irene Lo Bue che non nasconde la sua commozione - Il Prof che..., in provincia di Agrigento , sia scavare nel silenzio per trovare gli ultimi due dispersi durante il crollo di una palazzina di quattro piani avvenuto sabato scorso a causa di una ...Gli ultimi due dispersi sono stati individuati. Salgono a nove le vittime dell’esplosione che ha distrutto il centro di Ravanusa. È stata localizzata l’area dove probabilmente, spiega il comandante pr ...(Agrigento) - “È il Prof che ti rimane nel cuore tutta la vita, che torni a trovare a scuola tutte le volte che torni a casa – racconta Irene Lo Bue che non nas ...