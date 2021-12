Rapporti sessuali vietati tra vaccinati e no vax? C’è chi ci crede, ma succede solo a Bugliano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ci sono posti che esistono, anche se non esistono. Ordinanza comunali che esistono nel mondo virtuale dei social, ma non in quello reale e tangibile. Eppure, dopo anni di militanza e presenza online, ci sono ancora persone che prendono per vere – e si indignano – le iniziative annunciate dal famigerato Comune di Bugliano, quella pagina social che fa riferimento a una cittadina inesistente e che fa satira. Da sempre. E quindi, quasi inevitabilmente, il divieto di Rapporti sessuali tra vaccinati e no vax diventa un assurdo teatro di una paradossale diatriba social. Divieto Rapporti sessuali vaccinati no vax, ma è solo il Comune di Bugliano “Da domani scatta l’ordinanza comunale che vieta i ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ci sono posti che esistono, anche se non esistono. Ordinanza comunali che esistono nel mondo virtuale dei social, ma non in quello reale e tangibile. Eppure, dopo anni di militanza e presenza online, ci sono ancora persone che prendono per vere – e si indignano – le iniziative annunciate dal famigerato Comune di, quella pagina social che fa riferimento a una cittadina inesistente e che fa satira. Da sempre. E quindi, quasi inevitabilmente, il divieto ditrae nodiventa un assurdo teatro di una paradossale diatriba social. Divietono, ma èil Comune di“Da domani scatta l’ordinanza comunale che vieta i ...

KenmaK__ : questa cosa che i maschi strani hanno rapporti sessuali e io no deve finire non ha senso - CirianiCarlo : RT @Pinucci63757977: A Bugliano vicino Pisa cresce lo sconcerto per l'ordinanza del sindaco Buggiani che minaccia un nuovo lockdown vietand… - attilascuola : RT @VgAdele: @boni_castellane Ma che cavolate!Se non hai la sifilide la puoi trasmettere con i rapporti sessuali?Mangia cavolate!l'ignoranz… - CarpaneseSilva1 : RT @VgAdele: @boni_castellane Ma che cavolate!Se non hai la sifilide la puoi trasmettere con i rapporti sessuali?Mangia cavolate!l'ignoranz… - foa_u : RT @Pinucci63757977: A Bugliano vicino Pisa cresce lo sconcerto per l'ordinanza del sindaco Buggiani che minaccia un nuovo lockdown vietand… -