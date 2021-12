“Purtroppo si prevede prima di Natale”. Covid, lo scenario choc di Fabrizio Pregliasco (Di lunedì 13 dicembre 2021) Torna la paura del Covid anche a ridosso di questo Natale 2021. Dopo la terribile esperienza dell’anno precedente, ma con l’arma dei vaccini che ha comunque dato il suo frutto, ora si teme di nuovo un numero di morti giornalieri che terrorizza. A parlarne apertamente è il prof Pregliasco che ospite di Agorà su Rai3 ha detto: “Rischiamo 250 morti al giorno entro Natale”. Con questo andamento, “si prevede si possano raggiungere entro Natale 30.000 contagi al giorno in Italia. La situazione non è piacevole che potrebbe determinare ulteriori effetti di appesantimento dell’assistenza sanitaria, siamo in una fase crescente”. Così Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Ircss Istituto Ortopedico Galeazzi e virologo dell’Università degli Studi di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Torna la paura delanche a ridosso di questo2021. Dopo la terribile esperienza dell’anno precedente, ma con l’arma dei vaccini che ha comunque dato il suo frutto, ora si teme di nuovo un numero di morti giornalieri che terrorizza. A parlarne apertamente è il profche ospite di Agorà su Rai3 ha detto: “Rischiamo 250 morti al giorno entro”. Con questo andamento, “sisi possano raggiungere entro30.000 contagi al giorno in Italia. La situazione non è piacevole che potrebbe determinare ulteriori effetti di appesantimento dell’assistenza sanitaria, siamo in una fase crescente”. Così, direttore sanitario dell’Ircss Istituto Ortopedico Galeazzi e virologo dell’Università degli Studi di ...

Advertising

gildorLXXXII : @LucioMM1 @domenicomazzone Credo che attualmente (monasteri rilassati) la colazione venga fatta. La regola, come ri… - 18ottobre1775 : @Cosimo53086756 @sonoViolet @GiuseppinaInfra @Arturo_Scotto @EugenioCardi @GiorgiaMeloni La forma repubblicana non… - itrichi : PS: purtroppo IMDB non prevede un voto inferiore ad UNO, evidentemente non hanno visto Army of Thieves ?? - rimessi_massimo : @giorgio_vitali @Carlo86578138 @andreamuru88 @repubblica Certo che li curiamo, purtroppo fanno solo del male a loro… - AndreaMaja : Purtroppo per lei si è fregata, continuo a legger che non sia una bestemmia. A parte che “fottuto” tradotto è anche… -