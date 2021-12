Perché si dice “parlare a vanvera”? (Di lunedì 13 dicembre 2021) C’è una spiegazione piuttosto bizzarra dietro l’origine del modo di dire “parlare a vanvera”, ma in realtà le cose non stanno esattamente come descritte in questa teoria. Ma andiamo con ordine. “parlare a vanvera” significa parlare senza un vero senso logico, a caso, fare discorsi sconclusionati; il termine compare per la prima volta nel 1565, in un testo dello storico fiorentino Benedetto Varchi, anche se pare sia circoscritto alla sola area di Firenze. C’è però un altro significato di vanvera: nella commedia di Giovan Maria Cecchi Il figliuol prodigo, del 1570, infatti, vanvera compare come sinonimo di “confusione, rumore”. L’origine della parola vanvera, del resto, è onomatopeica, in quanto sarebbe una variante di “fanfera”, derivante a sua volta da ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 13 dicembre 2021) C’è una spiegazione piuttosto bizzarra dietro l’origine del modo di dire “”, ma in realtà le cose non stanno esattamente come descritte in questa teoria. Ma andiamo con ordine. “” significasenza un vero senso logico, a caso, fare discorsi sconclusionati; il termine compare per la prima volta nel 1565, in un testo dello storico fiorentino Benedetto Varchi, anche se pare sia circoscritto alla sola area di Firenze. C’è però un altro significato di: nella commedia di Giovan Maria Cecchi Il figliuol prodigo, del 1570, infatti,compare come sinonimo di “confusione, rumore”. L’origine della parola, del resto, è onomatopeica, in quanto sarebbe una variante di “fanfera”, derivante a sua volta da ...

