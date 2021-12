Palazzine esplose: Selene, Giuseppe e il bimbo che stava per nascere (Di lunedì 13 dicembre 2021) A Ravanusa i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie almeno tre corpi, tutti nello stesso perimetro. Adesso sono al lavoro per provare a estrarre le persone rimaste sotto le macerie nell’esplosione, avvenuta sabato sera, delle Palazzine di via Trilussa. Le ricerche dei sei dispersi sono proseguite per tutta la notte. I vigili del fuoco non si sono mai fermati, con l’aiuto dei generatori elettrici hanno lavorato, anche a mani nude, tra le macerie. Dopo l’individuazione dei tre corpi, salgono a sei le vittime dell’esplosione. Mancano all’appello altre tre persone che sono ancora tra le macerie. Esplosione Ravanusa, Selene e Giuseppe dispersi Tra i dispersi Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina, lei infermiera del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento lui ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) A Ravanusa i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie almeno tre corpi, tutti nello stesso perimetro. Adesso sono al lavoro per provare a estrarre le persone rimaste sotto le macerie nell’esplosione, avvenuta sabato sera, delledi via Trilussa. Le ricerche dei sei dispersi sono proseguite per tutta la notte. I vigili del fuoco non si sono mai fermati, con l’aiuto dei generatori elettrici hanno lavorato, anche a mani nude, tra le macerie. Dopo l’individuazione dei tre corpi, salgono a sei le vittime dell’esplosione. Mancano all’appello altre tre persone che sono ancora tra le macerie. Esplosione Ravanusa,dispersi Tra i dispersiPagliarello eCarmina, lei infermiera del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento lui ...

