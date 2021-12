Napoli | Chiariello | “Meret andrà via ma Ospina non fa mai parate decisive”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Umberto, giornalista e conduttore radiofonico e televisivo molto legato al, al termine della sconfitta contro l’Empoli ha analizzato come di consueto il match nel corso della sua trasmissione sportiva “Campania Sport” in onda sull’emittente televisiva Canale 21. Molti sono stati i temi trattati dal giornalista – conduttore durante il suo classico editoriale. Tra L'articolo

Advertising

antonio18c1 : @ADeLaurentiis @Chiariello_CS Mica ti interessa se il Napoli vince... Pienz sul l'incasso... - Chiariello_CS : RT @AAlciato: Adesso Diego è pronto. L’ultima colata della statua donata da Stefano #Ceci, di fronte a @ADeLaurentiis e al sindaco di Napol… - Chiariello_CS : RT @ADeLaurentiis: Una vittoria straordinaria nel nome di Maradona! Forza Napoli Sempre #ADL - Chiariello_CS : RT @ADeLaurentiis: Questa volta direi che il bicchiere è “tutto pieno”. Barcellona-Napoli e poi Napoli-Barcellona saranno due grandissime s… - antonio_race : @Chiariello_CS Direttore un altro anno senza scudetto... Colpa di Spalletti??? Ha visto che chi va via da Napoli vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Chiariello

E' rimasto deluso come tutti dal ko con l'Empoli al Maradona Umberto. A Campaniaa Sport il giornalista di Canale 21 dice Poi parla dei portieri... programma in onda sulla emittente Canale 21, della sconfitta delcon l'Empoli nel suo editoriale:nel suo editoriale su- Empoli Ultime calcioCalcioNapoli24.it è ...Umberto Chiariello, giornalista e conduttore radiofonico e televisivo molto legato al Napoli, al termine della sconfitta contro l'Empoli ha analizzato ...Nel corso di Canale 21 il giornalista Umberto Chiariello ha fatto il punto sul momento difficile in casa Napoli. Ecco le sue parole: "Il Napoli si è ...