Meteo, la tregua di Santa Lucia dura poco: Italia "maledetta", quando torna la tempesta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Oggi, lunedì 13 dicembre, Santa Lucia, il maltempo dà tregua all'Italia. Come spiegano da 3bMeteo, "il vortice depressionario che nel weekend ha attraversato l'Italia portando condizioni di maltempo anche intenso si è ormai allontanato verso i Balcani e al suo posto sta rimontando un robusto campo di alta pressione in espansione dall'Europa sudoccidentale, già nella giornata di Santa Lucia". E insomma, tempo stabile su gran parte dell'Italia anche se le regioni del basso Adriatico rimarranno esposte ad un flusso di correnti settentrionali, innescate dal vortice balcanico ed in scorrimento lungo il fianco destro dell'anticiclone che si sta espandendo da ovest. In questi primi giorni di settimana, saliranno insomma le temperature ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Oggi, lunedì 13 dicembre,, il maltempo dàall'. Come spiegano da 3b, "il vortice depressionario che nel weekend ha attraversato l'portando condizioni di maltempo anche intenso si è ormai allontanato verso i Balcani e al suo posto sta rimontando un robusto campo di alta pressione in espansione dall'Europa sudoccidentale, già nella giornata di". E insomma, tempo stabile su gran parte dell'anche se le regioni del basso Adriatico rimarranno esposte ad un flusso di correnti settentrionali, innescate dal vortice balcanico ed in scorrimento lungo il fianco destro dell'anticiclone che si sta espandendo da ovest. In questi primi giorni di settimana, saliranno insomma le temperature ...

Advertising

EmergenzaH24 : RT @YouTvrs: Il #Maltempo non dà tregua, prorogata allerta meteo - - isNews_it : Meteo in Molise, il maltempo concede una tregua: la settimana inizia all’insegna del sole - - Maximo25188 : @MariaSikula Si fortunatamente si, non se ne poteva proprio più, ha piovuto per più di un mese, ora il meteo dovreb… - YouTvrs : Il #Maltempo non dà tregua, prorogata allerta meteo - - infoitinterno : Il maltempo non concede tregua: prorogata l'allerta meteo gialla -