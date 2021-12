Maria De Filippi, distrutta dal dolore: i lutti inaspettati (Di lunedì 13 dicembre 2021) Maria De Filippi ed il suo programma Uomini e Donne soffrono due gravi lutti. Ecco i volti che ci salutano per sempre Un lutto che ha scosso dall’interno la serenità e la tranquillità di uno dei programmi più celebre di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Uomini e Donne, e di ciò che accaduto ad un volto noto del programma. Una perdita veramente impressionante è che porta con sé un’ondata di tristezza che colpisce anche la conduttrice Maria De Filippi. La vittima, originaria di Arpino, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo dopo aver perso il controllo della sua auto. Fuoristrada, la Mini si è ribaltata, provocando poi la morte del guidatore. Il terribile incidente è accaduto sulla provinciale – da Cicierone a Fontana Liri. La polizia è intervenuta ... Leggi su topicnews (Di lunedì 13 dicembre 2021)Deed il suo programma Uomini e Donne soffrono due gravi. Ecco i volti che ci salutano per sempre Un lutto che ha scosso dall’interno la serenità e la tranquillità di uno dei programmi più celebre diDe. Stiamo parlando di Uomini e Donne, e di ciò che accaduto ad un volto noto del programma. Una perdita veramente impressionante è che porta con sé un’ondata di tristezza che colpisce anche la conduttriceDe. La vittima, originaria di Arpino, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo dopo aver perso il controllo della sua auto. Fuoristrada, la Mini si è ribaltata, provocando poi la morte del guidatore. Il terribile incidente è accaduto sulla provinciale – da Cicierone a Fontana Liri. La polizia è intervenuta ...

