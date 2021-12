La Sala Rossa approva le linee programmatiche 2021/26 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le linee programmatiche dell’amministrazione comunale per il prossimo quinquennio sono stata approvate questa sera dal Consiglio comunale. La deliberazione ha ottenuto 24 voti a favore, espressi dalla sola maggioranza consiliare. Le opposizioni si sono espresse contro (7 voti) o non hanno partecipato al voto (5). Le opposizioni, nei giorni scorsi, avevano presentato 138 emendamenti alle linee programmatiche, emendamenti ricusati in blocco dalla maggioranza sostenendo che avrebbero stravolto il programma, sul quale si erano già pronunciati gli elettori torinesi. Gli emendamenti, dopo essere stati accorpati (con il voto contrario dei gruppi di opposizione), erano stati bocciati dalla maggioranza con 24 voti al termine di un dibattito al quale hanno preso parte i consiglieri e consigliere Sganga, ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ledell’amministrazione comunale per il prossimo quinquennio sono statate questa sera dal Consiglio comunale. La deliberazione ha ottenuto 24 voti a favore, espressi dalla sola maggioranza consiliare. Le opposizioni si sono espresse contro (7 voti) o non hanno partecipato al voto (5). Le opposizioni, nei giorni scorsi, avevano presentato 138 emendamenti alle, emendamenti ricusati in blocco dalla maggioranza sostenendo che avrebbero stravolto il programma, sul quale si erano già pronunciati gli elettori torinesi. Gli emendamenti, dopo essere stati accorpati (con il voto contrario dei gruppi di opposizione), erano stati bocciati dalla maggioranza con 24 voti al termine di un dibattito al quale hanno preso parte i consiglieri e consigliere Sganga, ...

