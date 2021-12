Il portavoce occulto, ruolo clou delle trattative per il Quirinale (Di lunedì 13 dicembre 2021) C’è una differenza essenziale tra il lavoro del portavoce, che in teoria si limita a riportare la posizione ufficiale del leader, e il ruolo dell’amico, dell’uomo-ombra o dell’uomo di fiducia, che ne riporta il pensiero. “L’uomo di fiducia” era non per niente il titolo del libro autobiografico (nella forma di una lunga intervista con Giorgio Dell’Arti) di Ettore Bernabei, giornalista, direttore generale della Rai dal 1960 al 1974, dirigente delle partecipazioni statali, nonché uomo di fiducia di Amintore Fanfani. Personalità sfuggente e poliedrica, modello inarrivabile, cui sarebbe forse improprio accostare altro genere di fiduciari e porta-pensieri, dei quali pure la politica italiana è sempre stata ricchissima. Molti hanno cominciato come semplici portaborse, capi di gabinetto, segretari particolari. Per poi diventare leader essi ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 dicembre 2021) C’è una differenza essenziale tra il lavoro del, che in teoria si limita a riportare la posizione ufficiale del leader, e ildell’amico, dell’uomo-ombra o dell’uomo di fiducia, che ne riporta il pensiero. “L’uomo di fiducia” era non per niente il titolo del libro autobiografico (nella forma di una lunga intervista con Giorgio Dell’Arti) di Ettore Bernabei, giornalista, direttore generale della Rai dal 1960 al 1974, dirigentepartecipazioni statali, nonché uomo di fiducia di Amintore Fanfani. Personalità sfuggente e poliedrica, modello inarrivabile, cui sarebbe forse improprio accostare altro genere di fiduciari e porta-pensieri, dei quali pure la politica italiana è sempre stata ricchissima. Molti hanno cominciato come semplici portaborse, capi di gabinetto, segretari particolari. Per poi diventare leader essi ...

