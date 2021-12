I bimbi che facevano "oh" oggi non si toccano: così Povia è diventato paladino No Pass (Di lunedì 13 dicembre 2021) Correva l’anno 2005. Con le mani nascoste in un paio di jeans, un ragazzo all’apparenza intimidito si esibiva per la prima volta sul palco dell’Ariston di Sanremo. La sua canzone non era in gara, esclusa dalla competizione perché già eseguita in pubblico in un festival musicale di minore popolarità. Ma Paolo Bonolis - conduttore in quell’anno della kermesse - ne riconobbe il potenziale e chiese al suo autore di presentarla ugualmente nella prima serata di Rai Uno, abbinandola a un progetto solidale. Il Festival quell’anno lo vinse Francesco Renga con “Angelo”, ma la vera rivelazione fu il brano cantato da quel ragazzo dai modi apparentemente introversi e pacati: “I bambini fanno oh” di Giuseppe Povia rimase al numero 1 nella hit parade italiana per 20 settimane, portando a casa sette dischi di platino.Sono trascorsi quasi due decenni da allora e sui palchi Giuseppe ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Correva l’anno 2005. Con le mani nascoste in un paio di jeans, un ragazzo all’apparenza intimidito si esibiva per la prima volta sul palco dell’Ariston di Sanremo. La sua canzone non era in gara, esclusa dalla competizione perché già eseguita in pubblico in un festival musicale di minore popolarità. Ma Paolo Bonolis - conduttore in quell’anno della kermesse - ne riconobbe il potenziale e chiese al suo autore di presentarla ugualmente nella prima serata di Rai Uno, abbinandola a un progetto solidale. Il Festival quell’anno lo vinse Francesco Renga con “Angelo”, ma la vera rivelazione fu il brano cantato da quel ragazzo dai modi apparentemente introversi e pacati: “I bambini fanno oh” di Giusepperimase al numero 1 nella hit parade italiana per 20 settimane, portando a casa sette dischi di platino.Sono trascorsi quasi due decenni da allora e sui palchi Giuseppe ...

