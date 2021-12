I bambini fino a 12 anni sono esentati dal Green pass (Di lunedì 13 dicembre 2021) AGI - "Il decreto legge stabilisce con chiarezza che i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il 'Green pass'". A ribadirlo è il ministero della Salute. Leggi su agi (Di lunedì 13 dicembre 2021) AGI - "Il decreto legge stabilisce con chiarezza che isotto i 12dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il ''". A ribadirlo è il ministero della Salute.

