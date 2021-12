Dall'Uefa alla Formula 1, quando i veleni si prendono la scena (Di lunedì 13 dicembre 2021) AGi - L'epilogo del mondiale di Formula 1 e i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions: due degli avvenimenti sportivi più attesi di questo finale di 2021 sono stati oscurati Dalle polemiche per errori che potrebbero aver indirizzato in modo decisivo il risultato sportivo. A 24 ore di distanza, la Mercedes e Lewis Hamilton si sono trovati a recriminare per una direzione di gara che a loro dire ha regalato a Max Verstappen il trionfo iridato sul filo del traguardo di Abu Dhabi e il Real Madrid può lamentarsi di essersi visto cancellare un abbinamento benevolo con il Benfica e affibbiare la corazzata Psg agli ottavi. L'ira della Mercedes si è riversata soprattutto sul direttore di gara australiano, Michael Masi: non tanto per la decisione di introdurre la Safety Car quando a cinque giri Dalla fine la Williams ... Leggi su agi (Di lunedì 13 dicembre 2021) AGi - L'epilogo del mondiale di1 e i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions: due degli avvenimenti sportivi più attesi di questo finale di 2021 sono stati oscuratie polemiche per errori che potrebbero aver indirizzato in modo decisivo il risultato sportivo. A 24 ore di distanza, la Mercedes e Lewis Hamilton si sono trovati a recriminare per una direzione di gara che a loro dire ha regalato a Max Verstappen il trionfo iridato sul filo del traguardo di Abu Dhabi e il Real Madrid può lamentarsi di essersi visto cancellare un abbinamento benevolo con il Benfica e affibbiare la corazzata Psg agli ottavi. L'ira della Mercedes si è riversata soprattutto sul direttore di gara australiano, Michael Masi: non tanto per la decisione di introdurre la Safety Cara cinque giria fine la Williams ...

