Covid, l'ex campione di boxe Maurizio Stecca ricoverato in ospedale: 'La mia sfida più difficile' (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'ex campione di boxe Maurizio Stecca , oro olimpico a Los Angeles 1984 e poi campione del mondo Wbo ed europeo tra i professionisti, è ricoverato in ospedale a Treviso a causa del Covid. Stecca, 58 ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'exdi, oro olimpico a Los Angeles 1984 e poidel mondo Wbo ed europeo tra i professionisti, èina Treviso a causa del, 58 ...

