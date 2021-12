Controlli Super Green Pass | 44 multe su oltre 6mila verifiche

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma – Sono state 6.060 le persone controllate dai Carabinieri di Roma e Provincia nel fine settimana appena trascorso, il primo all’insegna del cosiddetto ‘’ entrato in vigore il 6 dicembre e che fino al 15 gennaio 2022 è obbligatorio per accedere a cinema, teatri, stadi, ristoranti al chiuso. Controllati anche i‘base’, necessari per salire a bordo dei mezzi di trasporto locale, regionale e interregionale. Il bilancio delle ultime attività svolte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma è di 20 persone sanzionate per il mancato possesso della certificazione verde, mentre altre 24 sono state le persone sorprese sprovviste di mascherina.sono state eseguite anche nei confronti di 740 attività commerciali di vario genere: solo in 4 casi sono ...

'L'inverno sarà durissimo e bisognerà prendere decisioni finalizzate al contenimento del virus ha aggiunto Penso a un'intensificazione delGreen Pass con maggiori. Non basta fare le ...I Carabinieri NAS, in questo fine settimana hanno effettuatosu tutto il territorio nazionale, sul rispetto dell'obbligo delgreen pass per l'accesso nelle discoteche e locali assimilati. Sono stati ispezionati 261 locali tra discoteche, pub e ...