Champions League, gaffe storica a Nyon: errore tecnico, ripetuto il sorteggio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nyon – Villarreal-Juventus e Inter-Liverpool negli ottavi di finale di Champions League definiti dal secondo sorteggio eseguito dalla Uefa a Nyon. Il primo sorteggio è stato annullato per un errore nella procedura. Nel bis, spicca la sfortuna dell’Inter: prima abbinata all’Ajax, ora la formazione campione d’Italia si ritrova contro il Liverpool. Polemiche scontate per l’abbinamento tra Real Madrid e Psg. Gli spagnoli, in mattinata, avevano pescato il ben più abbordabile Benfica. Il tabellone completo degli ottavi di finale di Champions League: Salisburgo-Bayern Monaco; Sporting Lisbona-Manchester City; Benfica-Ajax; Chelsea-Lille; Atletico Madrid-Manchester United; Villarreal-Juventus; Inter-Liverpool; Paris Saint-Germain-Real ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 dicembre 2021)– Villarreal-Juventus e Inter-Liverpool negli ottavi di finale didefiniti dal secondoeseguito dalla Uefa a. Il primoè stato annullato per unnella procedura. Nel bis, spicca la sfortuna dell’Inter: prima abbinata all’Ajax, ora la formazione campione d’Italia si ritrova contro il Liverpool. Polemiche scontate per l’abbinamento tra Real Madrid e Psg. Gli spagnoli, in mattinata, avevano pescato il ben più abbordabile Benfica. Il tabellone completo degli ottavi di finale di: Salisburgo-Bayern Monaco; Sporting Lisbona-Manchester City; Benfica-Ajax; Chelsea-Lille; Atletico Madrid-Manchester United; Villarreal-Juventus; Inter-Liverpool; Paris Saint-Germain-Real ...

