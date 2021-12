Cagliari, 50enne trovata morta in casa con ferite da taglio: si ipotizza femminicidio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una 50enne di origine rumena è stata trovata morta nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina di via della Musica a Quartu Sant’Elena, alle porte di Cagliari, terza città più popolosa della Sardegna. Sul posto carabinieri e scientifica. Secondo i militari si tratta con grande probabilità di un caso di femminicidio. Sul posto sono arrivati anche il medico legale e i Ris. A far scattare l’allarme è stata una parente della vittima che aveva provato a mettersi inutilmente in contatto con lei. Di poche ore fa invece un altro caso – sventato dalle forze dell’ordine – a Sarzana, vicino La Spezia: un impiegato aziendale aveva offerto a un sicario la somma di 30mila euro per uccidere moglie e suocera chiedendo l’esecuzione di un ‘lavoretto pulito’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Unadi origine rumena è statanel suo appartamento al terzo piano di una palazzina di via della Musica a Quartu Sant’Elena, alle porte di, terza città più popolosa della Sardegna. Sul posto carabinieri e scientifica. Secondo i militari si tratta con grande probabilità di un caso di. Sul posto sono arrivati anche il medico legale e i Ris. A far scattare l’allarme è stata una parente della vittima che aveva provato a mettersi inutilmente in contatto con lei. Di poche ore fa invece un altro caso – sventato dalle forze dell’ordine – a Sarzana, vicino La Spezia: un impiegato aziendale aveva offerto a un sicario la somma di 30mila euro per uccidere moglie e suocera chiedendo l’esecuzione di un ‘lavoretto pulito’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

