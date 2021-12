Brigate rosse, l’ultima verità: quando morì Mara Cagol un mister X sfuggì per sempre alla cattura (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cosa accadde esattamente il 5 giugno 1975, quando il re degli spumanti Vittorio Vallarino Gancia venne sequestrato a scopo di estorsione dalle Brigate rosse tra Canelli ed Acqui, nell’alessandrino, e liberato il giorno successivo, dopo una conflitto a fuoco con i carabinieri, alla cascina Spiotta di Melazzo? Una vicenda drammatica sulla quale hanno indagato i giornalisti Berardo Lupacchini e Simona Folegnani che hanno dato alle stampe il libro inchiesta ‘Brigate rosse: l’invisibile’ edito da Falsopiano, da poco in libreria e online. A ispirare il volume, Bruno D’Alfonso, figlio di una delle due vittime di quella sparatoria, l’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso, 45 anni originario di Penne, in provincia di Pescara, padre di tre bambini, che da un mese ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cosa accadde esattamente il 5 giugno 1975,il re degli spumanti Vittorio Vrino Gancia venne sequestrato a scopo di estorsione dalletra Canelli ed Acqui, nell’alessandrino, e liberato il giorno successivo, dopo una conflitto a fuoco con i carabinieri,cascina Spiotta di Melazzo? Una vicenda drammatica sulla quale hanno indagato i giornalisti Berardo Lupacchini e Simona Folegnani che hanno dato alle stampe il libro inchiesta ‘: l’invisibile’ edito da Falsopiano, da poco in libreria e online. A ispirare il volume, Bruno D’Alfonso, figlio di una delle due vittime di quella sparatoria, l’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso, 45 anni originario di Penne, in provincia di Pescara, padre di tre bambini, che da un mese ...

