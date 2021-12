Alex Belli squalificato dal Grande Fratello Vip esce con Delia Duran – VIDEO (Di martedì 14 dicembre 2021) Alex Belli è stato ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip per non aver rispettato le regole anti Covid dopo aver visto la moglie Delia Duran. Al d Belli squalificato dal Grande Fratello Vip Ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto. – ha esordito Delia arrabbiatissima con Alex – Sei caduto in pieno in una trappola... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 14 dicembre 2021)è stato ufficialmentedalVip per non aver rispettato le regole anti Covid dopo aver visto la moglie. Al ddalVip Ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto. – ha esorditoarrabbiatissima con– Sei caduto in pieno in una trappola... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Moira36290533 : #GFVIP Termina così l’ultimo atto di Alex Belli …holliwood ti aspetta???? - FiscaVirgi : RT @PrimoIlPrimo: Alex Belli non aveva firmato il prolungamento del contratto. Ha provato a fuggire, fermato da Alfonso che gli ha servito… - _darkadaption : Comunque alle lacrime delle persone si crede in quanto tali. Non è neanche normale stare sempre a sospettare di tut… - infoitcultura : GF Vip, Delia Duran lascia ufficialmente Alex Belli: in lacrime anche Signorini - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Alex Belli è stato squalificato -