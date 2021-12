Albano manda su tutte le furie Loredana Lecciso: "Io e Romina..." (Di lunedì 13 dicembre 2021) Loredana Lecciso pare abbia accettato l'idea di non convolare a nozze con la sua dolce metà, Albano Carrisi, ma c'è stato un momento in cui la showgirl pugliese era molto vicina al matrimonio. Il cantante di Cellino San Marco infatti tempo fa annunciò che l'avrebbe sposata, anche per dare più sicurezza ai figli nati dalla loro relazione, Jasmine e Albano Jr, detto Bido. Ma in un secondo momento, Carrisi è tornato sui suoi passi. Probabilmente la causa di questa incertezza risiede nella loro relazione, troppo spesso in bilico. Il loro rapporto è nato sul piccolo schermo e ha sempre attirato l'attenzione dei telespettatori. In particolare, la loro leison è stata aspramente criticata da tutti gli italiani, i quali credevano che la donna lo avesse sedotto solo per ottenere successo. Ad ogni modo, tutti sanno che tra ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 13 dicembre 2021)pare abbia accettato l'idea di non convolare a nozze con la sua dolce metà,Carrisi, ma c'è stato un momento in cui la showgirl pugliese era molto vicina al matrimonio. Il cantante di Cellino San Marco infatti tempo fa annunciò che l'avrebbe sposata, anche per dare più sicurezza ai figli nati dalla loro relazione, Jasmine eJr, detto Bido. Ma in un secondo momento, Carrisi è tornato sui suoi passi. Probabilmente la causa di questa incertezza risiede nella loro relazione, troppo spesso in bilico. Il loro rapporto è nato sul piccolo schermo e ha sempre attirato l'attenzione dei telespettatori. In particolare, la loro leison è stata aspramente criticata da tutti gli italiani, i quali credevano che la donna lo avesse sedotto solo per ottenere successo. Ad ogni modo, tutti sanno che tra ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: Albano torna in pista a #BallandoconleStelle e ci manda un saluto. Stasera ripescaggio, ultima chiamata per la finalissima… - bubinoblog : Albano torna in pista a #BallandoconleStelle e ci manda un saluto. Stasera ripescaggio, ultima chiamata per la fina… -

Ultime Notizie dalla rete : Albano manda Serie C Girone A. La Giana Erminio cade Nereo Rocco di Trieste ... palla in angolo: sul cross che arriva in area, svetta Ligi che di testa manda all'angolino, ... Quarto ufficiale: Davide Albano di Venezia Marcatori : Ligi 23' pt, Gomez 27' pt, Perna 34' st (rig) ...

Zelig, la scaletta del 2 Dicembre 2021 ... Canale 5 manda in onda quattro puntate inedite del format, condotte da Claudio Bisio e Vanessa ... Marco Marzocca , Simone Barbato, Paolo Migone, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Dado , Vincenzo Albano, ...

Albano, l'annuncio insospettabile: finalmente è ufficiale political24.it Discarica di Albano, cittadini interrogano i candidati consiglieri-metropolitani Sulla eventuale proroga dell'ordinanza della ex sindaca di Roma Raggi che ha riaperto la discarica di Albano ma per soli 6 mesi l'associazione 'Salute Ambiente Albano' chiama in causa 5 politici dell' ...

Discarica di Albano, le domande di “Salute-Ambiente” ai candidati consiglieri della Città Metropolitana “Verrà prorogata l'ordinanza della Raggi che ha riaperto (ma per soli 6 mesi) la discarica di Albano e che scadrà il 2 febbraio?”. E ancora: “Cosa hanno ...

... palla in angolo: sul cross che arriva in area, svetta Ligi che di testaall'angolino, ... Quarto ufficiale: Davidedi Venezia Marcatori : Ligi 23' pt, Gomez 27' pt, Perna 34' st (rig) ...... Canale 5in onda quattro puntate inedite del format, condotte da Claudio Bisio e Vanessa ... Marco Marzocca , Simone Barbato, Paolo Migone, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Dado , Vincenzo, ...Sulla eventuale proroga dell'ordinanza della ex sindaca di Roma Raggi che ha riaperto la discarica di Albano ma per soli 6 mesi l'associazione 'Salute Ambiente Albano' chiama in causa 5 politici dell' ...“Verrà prorogata l'ordinanza della Raggi che ha riaperto (ma per soli 6 mesi) la discarica di Albano e che scadrà il 2 febbraio?”. E ancora: “Cosa hanno ...