Vermiglio | Super Van Aert si fa una passeggiata sulla neve

(Di domenica 12 dicembre 2021) Era il favorito e non ha tradito le attese. Il belga Wout Vanè il vincitore della tappa di Coppa del Mondo di Ciclocross a, in Val di Sole, dove per la prima volta si è corso su un ...

Era il favorito e non ha tradito le attese. Il belga Wout Van Aert è il vincitore della tappa di Coppa del Mondo di Ciclocross a Vermiglio, in Val di Sole, dove per la prima volta si è corso su un tracciato completamente ricoperto dalla neve. Il campione della Jumbo Visma, reduce dal successo di ieri a Essen, ha fatto corsa per ... Il tracciato è quasi pronto a Vermiglio: domenica le gare tornano in Italia dopo cinque anni con la grande sfida tra Van Aert e Pidcock ...