Spara per sbaglio al padre appostato dietro un cespuglio (Di domenica 12 dicembre 2021) Tragedia sfiorata questa mattina in provincia di Lecce, dove un uomo durante una battuta di caccia è stato accidentalmente ferito dal figlio. I due uomini residenti a Martano erano a caccia di prede sin dall'alba nelle campagne di... Leggi su europa.today (Di domenica 12 dicembre 2021) Tragedia sfiorata questa mattina in provincia di Lecce, dove un uomo durante una battuta di caccia è stato accidentalmente ferito dal figlio. I due uomini residenti a Martano erano a caccia di prede sin dall'alba nelle campagne di...

Advertising

davidpenco1 : RT @braveheartmmt: @ilariacapua Oppure, un medico che spara cazzate, dovrebbe essere limitato a svuotare padelle e papoagalli : approvata… - antoniodimuzio0 : @DiegoFusaro Rispetto per chi non la pensa come me non a chi ha il cervello collegato con l'intestino crasso e spar… - giulyeh : RT @braveheartmmt: @ilariacapua Oppure, un medico che spara cazzate, dovrebbe essere limitato a svuotare padelle e papoagalli : approvata… - LuigiF97101292 : RT @4everAnnina: @scenarieconomic @SoniaLaVera Questo è uno che vai da lui per un’emicrania, ma se gli stai sulle palle ti spara alla tempi… - chiarapellegri9 : RT @braveheartmmt: @ilariacapua Oppure, un medico che spara cazzate, dovrebbe essere limitato a svuotare padelle e papoagalli : approvata… -