Serie C, 18a giornata (17.30): volano Pescara, Bari e Modena (Di domenica 12 dicembre 2021) Serie C, nella 18a giornata di campionato, nelle gare delle 17.30 di questa domenica, Il Bari fa suo il derby contro il Taranto nel girone C, mentre nel girone B, festeggia la vittoria il Pescara con la Pistoiese. Chiude con un pareggio il Modena in casa, lo scontro con il Gubbio. Bene anche l’Ancona Matelica in trasferta a Teramo, che si impone con un poker di reti. Questi i risultati e i marcatori di tutte le gare. I risultati della 17a giornata della Serie C Girone B Carrarese-Cesena 1-1, 40? Battistella (Ca), 56? Pierini (Ce) Lucchese-Grosseto 0-0 Modena-Gubbio 3-2, 3? e 18? Azzi (M), 62? e 73? Sarao (G), 90’+2? Scarsella (M) Montevarchi-Viterbese 0-0 Pescara-Pistoiese 2-0, 27? Diambo (Pe), 77? Rauti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021)C, nella 18adi campionato, nelle gare delle 17.30 di questa domenica, Ilfa suo il derby contro il Taranto nel girone C, mentre nel girone B, festeggia la vittoria ilcon la Pistoiese. Chiude con un pareggio ilin casa, lo scontro con il Gubbio. Bene anche l’Ancona Matelica in trasferta a Teramo, che si impone con un poker di reti. Questi i risultati e i marcatori di tutte le gare. I risultati della 17adellaC Girone B Carrarese-Cesena 1-1, 40? Battistella (Ca), 56? Pierini (Ce) Lucchese-Grosseto 0-0-Gubbio 3-2, 3? e 18? Azzi (M), 62? e 73? Sarao (G), 90’+2? Scarsella (M) Montevarchi-Viterbese 0-0-Pistoiese 2-0, 27? Diambo (Pe), 77? Rauti ...

Advertising

ArmandoSoave85 : Serie C girone C 18a giornata Bari vs @TarantoFC ???? - bassairpinia : Calcio Serie C, 18a giornata. L'Avellino vince a Vibo con un gol di Carrierio, undicesimo risultato utile consecuti… - infoitinterno : Serie C/C, 18a giornata: goleada del Picerno che vola in zona playoff. I risultati - MRB_it : ? | BARI-TARANTO ?? | Serie C/C 2021/2022 - 18a Giornata ?? | Stadio 'San Nicola' - Bari ? | 12 Dicembre 2021 - ore 1… - MRB_it : ?? | Risultati e classifica dopo le gare del sabato della 18a Giornata di Serie C/C #MondoRossoBlù #MRB #SerieC -