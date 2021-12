Serie A, Inter-Cagliari: Inzaghi con Lautaro-Sanchez dal 1?. Le formazioni ufficiali (Di domenica 12 dicembre 2021) Le formazioni ufficiali della sfida in programma allo Stadio "Meazza" in San Siro, Inter-Cagliari, posticipo della 17a giornata di Serie A Leggi su mediagol (Di domenica 12 dicembre 2021) Ledella sfida in programma allo Stadio "Meazza" in San Siro,, posticipo della 17a giornata di

Advertising

carlolaudisa : Con #Vlahovic in teata la #Juve sfida l’#Inter anche per #Scamacca. Cosa dsi fa ler la Champions….… - Gazzetta_it : Stoccata Moratti: “Peccato non si possa pescare la Juve, era la rivale più facile” - Inter_Women : ? | MATCHDAY Ritorna la serie A e noi non vediamo l’ora di vedere le nostre ragazze giocare la prima partita di c… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Inter-Cagliari: live report, statistiche, formazioni e dettagli - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Inter-Cagliari: live report, statistiche, formazioni e dettagli -