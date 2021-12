Santa Lucia che non porta la notte più lunga che ci sia (Di domenica 12 dicembre 2021) Si credeva un tempo che la Santa della luce rischiarasse l’inverno dopo la notte più lunga che ci sia. Non è così, ma Lucia resta giornata di festa per bambini e adulti in molte parti del mondo. Il suo martirio avvenne il 13 dicembre del 304 Leggi su vanityfair (Di domenica 12 dicembre 2021) Si credeva un tempo che ladella luce rischiarasse l’inverno dopo lapiùche ci sia. Non è così, maresta giornata di festa per bambini e adulti in molte parti del mondo. Il suo martirio avvenne il 13 dicembre del 304

