Rivoluzione Barcellona, due big potrebbero salutare! (Di domenica 12 dicembre 2021) Ore di forti riflessioni in casa Barcellona, dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League, il club valuta le prossime mosse. Per far rifiatare le casse, ulteriormente svuotate dalla mancata qualificazione agli ottavi, i blaugrana sono pronti a sacrificare i loro gioielli per risanare i conti. Difatti, stando a quanto riportato da TV3, sembrerebbe che Pedri e De Jong, potrebbero andar via in caso di offerte irrinunciabili. De Jong, Pedri, BarcellonaI due giocatori sono gli unici ad avere mercato anche se al momento il Barcellona non ha ricevuto alcuna offerta importante. È un momento di crisi per il club catalano e ogni decisione presa potrebbe far davvero la differenza per il futuro della società.

