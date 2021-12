“Ora sono una principessa”: l’incredibile storia della bimba nata con una “maschera di Batman” sul volto (Di domenica 12 dicembre 2021) Ha dell’incredibile la storia della bimba di 2 anni, Luna Tavares-Fenner, nata con un enorme neo che le copriva gran parte del viso, tanto da far sembrare che stesse indossando una maschera stile Batman. Leggi anche -> Enorme escrescenza sul naso di un uomo: anche la dottoressa Pimple Popper sotto shock Le immagini della bambina mostrano la bimba con questa voglia nevo enorme a coprirle il naso, le palpebre e le guance. Assieme alla madre aveva fatto numerose visite in Florida e in Russia per farsi curare. La bimba ha trovato una clinica a Krasnodar dove si sta sottoponendo a una terapia fotodinamica, un trattamento che negli Stati Uniti non è ancora disponibile. Il dottor Popov, che ha seguito ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 12 dicembre 2021) Ha delladi 2 anni, Luna Tavares-Fenner,con un enorme neo che le copriva gran parte del viso, tanto da far sembrare che stesse indossando unastile. Leggi anche -> Enorme escrescenza sul naso di un uomo: anche la dottoressa Pimple Popper sotto shock Le immaginibambina mostrano lacon questa voglia nevo enorme a coprirle il naso, le palpebre e le guance. Assieme alla madre aveva fatto numerose visite in Florida e in Russia per farsi curare. Laha trovato una clinica a Krasnodar dove si sta sottoponendo a una terapia fotodinamica, un trattamento che negli Stati Uniti non è ancora disponibile. Il dottor Popov, che ha seguito ...

