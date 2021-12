Nuovo lancio in programma per Blue Origin, la società spaziale di Jeff Bezos (Di domenica 12 dicembre 2021) La missione di Blue Origin, in precedenza posticipata a causa di alcune problematiche, è stata eseguita senza intoppi portando l’equipaggio a compiere una impresa da norma. Decollo del razzo New Shepard – Computermagazine.itEra stata già annunciata a novembre e, in seguito, rimandata direttamente a dicembre. Tuttavia, sembra che adesso sia stata eseguita in tutta sicurezza: parliamo del lancio suborbitale di Blue Origin NS-19 avvenuto l’11 dicembre, e che pare abbia avuto uno scopo ben preciso e calcolato. LEGGI ANCHE: Oro nello Spazio: ecco la missione della NASA per “incassare” miliardi di dollari in metallo prezioso Ma chi sono stati componenti dell’equipaggio a bordo del razzo New Shepard? Troviamo gli astronauti Michael Strahan, Laura Shepard Churchley, Dylan Taylor, Evan Dick, ... Leggi su computermagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) La missione di, in precedenza posticipata a causa di alcune problematiche, è stata eseguita senza intoppi portando l’equipaggio a compiere una impresa da norma. Decollo del razzo New Shepard – Computermagazine.itEra stata già annunciata a novembre e, in seguito, rimandata direttamente a dicembre. Tuttavia, sembra che adesso sia stata eseguita in tutta sicurezza: parliamo delsuborbitale diNS-19 avvenuto l’11 dicembre, e che pare abbia avuto uno scopo ben preciso e calcolato. LEGGI ANCHE: Oro nello Spazio: ecco la missione della NASA per “incassare” miliardi di dollari in metallo prezioso Ma chi sono stati componenti dell’equipaggio a bordo del razzo New Shepard? Troviamo gli astronauti Michael Strahan, Laura Shepard Churchley, Dylan Taylor, Evan Dick, ...

Advertising

ilfabista : @NisarUddin03 È solamente un trampolino di lancio per un nuovo mercato, nulla di così importante vero? - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (iOS 15 è installato su più della metà dei dispositivi compatibili a meno di 3 mesi dal la… - Fabrizi46780362 : @_justhewayouare Il fatto di cambiare anche qualcosa di piccolo può diventare una rampa di lancio per l’inizio di una nuovo vita. - mat_pmp : RT @ChanceGardiner: Chris Green: Martedì il governo UK presenterà il 'Piano B' che porterà all'introduzione dei passaporti COVlD. Voterò co… - David_c05 : Blue Origin NS-19: nuovo lancio con equipaggio per la società di Jeff Bezos -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo lancio Il Chiesanuova gioca a tennis, roboante 6 - 0 al Centobuchi ... Peroni di nuovo battuto. Il Centobuchi non demorde e al 17' dopo un corner Pignotti prova il colpo di tacco, palla all'incrocio, Carnevali sventa la minaccia. Al 19' ospiti pericolosi, su lancio ...

Voyager di Nona Fernández Era il giorno tanto atteso del plebiscito nazionale che avrebbe stabilito se Augusto Pinochet sarebbe rimasto al potere o se avremmo dovuto eleggere un nuovo presidente. [?] Per qualche motivo mia ...

Nuovo lancio in programma per Blue Origin, la società spaziale di Jeff Bezos Computer Magazine Commodore 64, il ritorno Per tutti i nerd arriva sul mercato un pc mitico. di Dario Moricone Per i bambini e i ragazzi degli anni ’80 ha rappresentato un oggetto del desiderio, ...

Serie A Femminile, le bianconere si impongono per 5-2 sul Milan di Ganz Il Milan di Ganz è chiamato a dare un segnale importante dopo il periodo un po’ opaco e la pesante sconfitta nel derby contro l’Inter per 0-3. Attualmente le rossonere sono a ...

... Peroni dibattuto. Il Centobuchi non demorde e al 17' dopo un corner Pignotti prova il colpo di tacco, palla all'incrocio, Carnevali sventa la minaccia. Al 19' ospiti pericolosi, su...Era il giorno tanto atteso del plebiscito nazionale che avrebbe stabilito se Augusto Pinochet sarebbe rimasto al potere o se avremmo dovuto eleggere unpresidente. [?] Per qualche motivo mia ...Per tutti i nerd arriva sul mercato un pc mitico. di Dario Moricone Per i bambini e i ragazzi degli anni ’80 ha rappresentato un oggetto del desiderio, ...Il Milan di Ganz è chiamato a dare un segnale importante dopo il periodo un po’ opaco e la pesante sconfitta nel derby contro l’Inter per 0-3. Attualmente le rossonere sono a ...