Neve | vento e mareggiate | chiusa strada Brancadoro | paura per gli alberi caduti e i fiumi in piena

(Di domenica 12 dicembre 2021) FERMO - Aree montane ed entroterra imbiancati dallagonfi di acqua e fango, mare in burrasca nelle zone costiere. Scenari suggestivi, ma anche disagi e timori per il rischio esondazione ...

Le forti raffiche die lahanno provocato la caduta di rami, in particolare nel territorio di Montefortino. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, per ripristinare la viabilità. ...Infatti, dopo una notte con, forti raffiche die visibilità pari a zero, sabato mattina un fulmine ha colpito la cabina causando un blackout. Impianti, rifugio Cotaline 1400 forzatamente ...FERMO - Aree montane ed entroterra imbiancati dalla neve. Fiumi gonfi di acqua e fango, mare in burrasca nelle zone costiere. Scenari suggestivi, ma anche disagi e timori per il rischio ...Il meteo invernale potrebbe evolvere verso il tradizionale invio di masse d’aria da nord est, gelide, interrompendo il periodo con precipitazioni nevose diffuse.