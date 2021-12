LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Davos 2021 in DIRETTA: vince un devastante Krueger! Alle sue spalle Klaebo e Ustiugov (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 38esimo Giandomenico Salvadori, +2:10 dal norvegese. 12.50 Il migliore degli azzurri è Francesco De Fabiani, al momento 27esimo, 1:53 da Krueger. 12.49 Vittoria dunque per Simen Hegstad Krueger. Secondo posto per Klaebo, terzo Ustiugov. 12.47 devastante Krueger! CHIUDE IN TESTA IN 32:20.4! 12.45 Terzo giro assurdo per Krueger! Ha guadagnato 31?4 su Klaebo in 800 metri! Straordinario. 12.43 Ma che ritmo di Krueger! Incredibile! Tempi assurdi per il norvegese! Ben 24?9 di vantaggio su Klaebo ai 12.2 km, ritmo pazzesco! 12.40 Ustiugov chiude a 4?3 da Klaebo, che si avvicina alla vittoria a Davos. 12.38 Arrivato il tempo di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.52 38esimo Giandomenico Salvadori, +2:10 dal norvegese. 12.50 Il migliore degli azzurri è Francesco De Fabiani, al momento 27esimo, 1:53 da Krueger. 12.49 Vittoria dunque per Simen Hegstad Krueger. Secondo posto per, terzo. 12.47CHIUDE IN TESTA IN 32:20.4! 12.45 Terzo giro assurdo perHa guadagnato 31?4 suin 800 metri! Straordinario. 12.43 Ma che ritmo diIncredibile! Tempi assurdi per il norvegese! Ben 24?9 di vantaggio suai 12.2 km, ritmo pazzesco! 12.40chiude a 4?3 da, che si avvicina alla vittoria a. 12.38 Arrivato il tempo di ...

