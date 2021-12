L’inarrivabile potenza della parola

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 12 dicembre 2021) di Gemma Criscuoli La mucca con tanto di cappello e smoking, che troneggia accanto al leggio, ricorda il prezioso dono del silenzio, ma non si può sfuggire alla, “l’arma micidiale che è facile puntare contro se stessi”. Michele Serra riflette sul proprio percorso e sui tempi bislacchi in cui viviamo con “L’amaca di domani”, lo spettacolo diretto da Andrea Renzi accolto calorosamente presso la Sala Pasolini. Il video, che, alle sue spalle, proietta nuvole rassicuranti e lettere che creano forme sempre diverse, vuole comunicare, per amore di contrasto, la pacata leggerezza che uno scrittore desidera, ma non ottiene certo facilmente. Dopo aver pubblicato novemila opinioni ogni giorno per trent’anni, Serra sa perfettamente che le parole sono “potenti, faticose, ingannevoli”, che a volte ricordano sacchi vuoti, altre volte fanno pensare a esseri viventi, che ...