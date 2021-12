Green Pass, piovono multe nella Capitale tra passeggeri e ristoratori (Di domenica 12 dicembre 2021) Roma. nella giornata di ieri, nel pomeriggio, nell’area adiacente la stazione Termini, sono scattati i controlli sul Green Pass. I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno eseguito verifiche sul possesso della certificazione verde. In particolare, a bordo dei mezzi pubblici e presso le attività di ristorazione. Due cittadini stranieri – un 50enne romeno, un 61enne delle Filippine – sanzionati poiché entrambi sprovvisti di valido Green Pass a bordo di autobus di linea urbana e metropolitana. Leggi anche: Follia nella notte: ubriaco alla guida imbocca la strada contromano e cerca di investire i Passanti Green Pass, sanzioni e multe anche ai ristoratori Sanzionati anche il titolare, un dipendente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 dicembre 2021) Roma.giornata di ieri, nel pomeriggio, nell’area adiacente la stazione Termini, sono scattati i controlli sul. I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno eseguito verifiche sul possesso della certificazione verde. In particolare, a bordo dei mezzi pubblici e presso le attività di ristorazione. Due cittadini stranieri – un 50enne romeno, un 61enne delle Filippine – sanzionati poiché entrambi sprovvisti di validoa bordo di autobus di linea urbana e metropolitana. Leggi anche: Follianotte: ubriaco alla guida imbocca la strada contromano e cerca di investire ianti, sanzioni eanche aiSanzionati anche il titolare, un dipendente ...

