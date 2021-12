Filippi: “Crivello dal 1’ per un motivo, commesso errori ingenui. Ora testa al Bari” (Di domenica 12 dicembre 2021) Al termine del derby di Sicilia, Catania-Palermo, il tecnico della squadra rosanero, Giacomo Filippi, ha analizzato il ko per 2-0 del "Massimino" contro la compagine etnea guidata da Francesco Baldini Leggi su mediagol (Di domenica 12 dicembre 2021) Al termine del derby di Sicilia, Catania-Palermo, il tecnico della squadra rosanero, Giacomo, ha analizzato il ko per 2-0 del "Massimino" contro la compagine etnea guidata da Francesco Baldini

Advertising

bennygiardina : Crivello non ha mai giocato titolare con Filippi in panchina. Il #Palermo non gioca un derby contro il #Catania con… -