Festa di Natale – Una Serata per Telethon su Rai1: conduce Mara Venier che ricorda Fabrizio Frizzi. Gli ospiti (Di domenica 12 dicembre 2021) A partire dal 12 dicembre 2021 torna sulle reti Rai l’ormai tradizionale appuntamento con la Maratona di Fondazione Telethon, giunto alla soglia della trentaduesima edizione. La settimana dedicata alla sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare vivrà nella Serata di domenica uno speciale appuntamento in compagna di Mara Venier e di tanti ospiti. L’evento speciale dal titolo Festa di Natale – Una Serata per Telethon farà compagnia ai telespettatori di Rai1 a partire dalle ore 20:35 e sarà l’occasione per presentare anche il sedicesimo cortometraggio promosso da Rai Cinema per Telethon dal titolo A Occhi aperti. Festa di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 12 dicembre 2021) A partire dal 12 dicembre 2021 torna sulle reti Rai l’ormai tradizionale appuntamento con latona di Fondazione, giunto alla soglia della trentaduesima edizione. La settimana dedicata alla sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare vivrà nelladi domenica uno speciale appuntamento in compagna die di tanti. L’evento speciale dal titolodi– Unaperfarà compagnia ai telespettatori dia partire dalle ore 20:35 e sarà l’occasione per presentare anche il sedicesimo cortometraggio promosso da Rai Cinema perdal titolo A Occhi aperti.di ...

Advertising

ilariacapua : Oggi i miei #Grazie a chi si vaccina sono oltre 400mila e sono per tutti quelli che sono andati a vaccinarsi ieri.… - HuffPostItalia : Spagna, 68 medici del reparto di terapia intensiva positivi al Covid dopo una festa di Natale - Corriere : In Spagna 68 medici della terapia intensiva di Malaga sono risultati positivi dopo una festa di Natale - andrew_dpw : del natale poco importa è tempo di fare la festa ai tiranni - Rebeka80721106 : RT @Gabriel85766922: Il regalo più bello,è quello fatto col cuore,e non c’è bisogno di aspettare Natale per farlo.Un’ulteriore falsità da a… -