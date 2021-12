Ballando Con Le Stelle: due storici protagonisti dicono addio allo show (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo anni di partecipazione a Ballando Con Le Stelle, due storici protagonisti lasceranno il dance show più amato di Rai Uno: Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, hanno annunciato che quella di quest’anno è stata per entrambi l’ultima edizione del programma condotto da Milly Carlucci. Ieri sera è andata in onda la penultima puntata della sedicesima edizione di Ballando Con Le Stelle. Ad un passo dalla finale, due protagonisti assoluti del dance show condotto da Milly Carlucci hanno annunciato il loro ritiro dal cast. Per i ballerini Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira infatti, quella odierna è l’ultima edizione dello show a cui parteciperanno. Tra i ballerini più a lungo presenti nella rosa degli insegnanti in gara con ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo anni di partecipazione aCon Le, duelasceranno il dancepiù amato di Rai Uno: Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, hanno annunciato che quella di quest’anno è stata per entrambi l’ultima edizione del programma condotto da Milly Carlucci. Ieri sera è andata in onda la penultima puntata della sedicesima edizione diCon Le. Ad un passo dalla finale, dueassoluti del dancecondotto da Milly Carlucci hanno annunciato il loro ritiro dal cast. Per i ballerini Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira infatti, quella odierna è l’ultima edizione delloa cui parteciperanno. Tra i ballerini più a lungo presenti nella rosa degli insegnanti in gara con ...

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? RIPESCAGGIO ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - SabrinaSalerno : Con sudore, fatica e solo con le nostre forze, SIAMO IN FINALE! Grazie di ?? a chi ci ha sempre sostenuto.… - alessioaldoguit : @GiusCandela Baglioni non vince la prima serata semplicemente perché ballando con le stelle e se uno inizia a veder… - Kxjyw_66 : #leredita Quindi il balletto iniziale di coppia tra Andrea e Samira stile ballando con le stelle -