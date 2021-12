Amici 21 | chi è stato eliminato? Il colpo di scena inaspettato

Leggi su chenews

(Di domenica 12 dicembre 2021) Chi è l’della nuova puntata di21? Sfide per Mattia, Cristiano, Nicole e Rea. Tutti gli altri devono confermare la maglia.Questo pomeriggio, domenica 12 dicembre, va in onda un’altra puntata di21. Come le altre volte, anche questa è stata registrata mercoledì pomeriggio. Il pubblico in studio ha potuto assistere alle sfide dei ballerini Mattia e Cristiano le quelle delle cantanti Nicole e Rea. Dopo settimane in cui ha dovuto affrontare diverse sfide, la ballerina di danza classica Carola non è a rischio. L’allieva qualche puntata fa ha anche fatto commuovere la sua insegnante Alessandra Celentano, professoressa che crede in lei fin dall’inizio. Ma vediamo cosa succede in puntata. Maria De Filippi, la dura reazione ad: inatteso ...