VIDEO F1 | GP Abu Dhabi 2021 | highlights e sintesi delle qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 11 dicembre 2021) Max Verstappen ha ottenuto quest’oggi la decima pole position della sua stagione e domani partirà davanti a tutti al via del Gran Premio di Abu, ultimo appuntamento dell’anno per il Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha preceduto di tre decimi in qualifica il rivale della Mercedes Lewis Hamilton, in attesa della gara che assegnerà il titolo iridato. Seconda fila composta dalla McLaren di Lando Norris e dalla Red Bull di Sergio Perez, mentre la Ferrari si deve accontentare del quinto posto con Carlos Sainz e del settimo con Charles Leclerc. 6° un deludente Valtteri Bottas con la Mercedes. Di seguito ilcon glidel GP di Abudi Formula Uno:...