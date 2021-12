Uomini e Donne anticipazioni, la scelta di Roberta Giusti (Di sabato 11 dicembre 2021) Roberta Giusti è vicinissima alla scelta e il pubblico di Uomini e Donne è diviso tra chi parteggia per il ruspante corteggiatore romano Luca Salatino e chi invece vorrebbe che la bella tronista campana scegliesse invece Samuele Carniani, più timido e sensibile. La scelta tuttavia non è una sorpresa, visto che dagli ultimi eventi appresi dalle anticipazioni sembra proprio che cadrà su Luca, la cui risposta però non è scontata… anzi! Vediamo dunque cosa potrebbe succedere. Uomini e Donne registrazione: trono classico verso la cancellazione? Le anticipazioni riguardanti l'ultima registrazione del talk-show di Maria De Filippi sono ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 11 dicembre 2021)è vicinissima allae il pubblico diè diviso tra chi parteggia per il ruspante corteggiatore romano Luca Salatino e chi invece vorrebbe che la bella tronista campana scegliesse invece Samuele Carniani, più timido e sensibile. Latuttavia non è una sorpresa, visto che dagli ultimi eventi appresi dallesembra proprio che cadrà su Luca, la cui risposta però non è scontata… anzi! Vediamo dunque cosa potrebbe succedere.registrazione: trono classico verso la cancellazione? Leriguardanti l'ultima registrazione del talk-show di Maria De Filippi sono ...

