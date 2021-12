Trentino, no-vax rifiuta di essere intubato e muore in ospedale (Di sabato 11 dicembre 2021) Il 50enne, ricoverato con insufficienza respiratoria, ha rifiutato l'intubazione nonostante la supplica della fidanzata. Era un no-vax: "Ha detto subito che non credeva in alcun modo alla vaccinazione" Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 dicembre 2021) Il 50enne, ricoverato con insufficienza respiratoria, hato l'intubazione nonostante la supplica della fidanzata. Era un no-vax: "Ha detto subito che non credeva in alcun modo alla vaccinazione"

