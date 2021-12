Tra Biden e Xi c’è un oceano democratico Il commento di Stefanini

(Di sabato 11 dicembre 2021) L’ideologia entra nelle competizioni geopolitiche dai tempi di Sparta e Atene. Ogni sistema vuol provare di essere superiore all’altro. La Cina di Xi Jinping non ne fa mistero; dopo lo scoppio della pandemia ha accentuato i toni, forse per far dimenti- care Wuhan. Pechino punta su un cocktail di efficienza senza smagliature, consenso guidato e controllo politico col dichiarato obiettivo di diventare la prima potenza mondiale entro il 2049, quando celebrerà il centenario della Cina comunista. Dall’altro versante del Pacifico l’amministrazionerisponde facendo leva sul collante che l’occidente usò con successo nella Guerra fredda con l’Unione Sovietica: la democrazia. Il guanto della sfida è gettato. La democrazia è denominatore comune dei formati multilaterali di contenimento di Pechino – il Quad (Dialogo di sicurezza quadrilaterale: Usa, Australia, ...

marcodimaio : Colloquio tra #Biden e #Putin sull'Ucraina. Il presidente USA prima del confronto ha chiamato i partner #Merkel,… - scannavo : RT @SMaurizi: vi consiglio @scannavo sulla mostruosa contraddizione tra la celebrazione della democrazia da parte degli USA e il dato di fa… - vic462 : RT @SMaurizi: vi consiglio @scannavo sulla mostruosa contraddizione tra la celebrazione della democrazia da parte degli USA e il dato di fa… - Rossana180977 : RT @SMaurizi: vi consiglio @scannavo sulla mostruosa contraddizione tra la celebrazione della democrazia da parte degli USA e il dato di fa… - PiscopoNicola97 : RT @SMaurizi: vi consiglio @scannavo sulla mostruosa contraddizione tra la celebrazione della democrazia da parte degli USA e il dato di fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra Biden

... Foreign Interference & Options for 6 Jan', conterrebbe delle raccomandazioni su quanto l'ex presidente Donald Trump avrebbe dovuto fare per impedire l'insediamento di Joequeste figurano: ...... sostenuta dall'America die dai leader di Francia, Regno Unito e Italia, alla Russia di ... definiti dallo stesso politico cinesei più importanti al mondo. Daniele De CamillisWASHINGTON - Nuova ondata di sanzioni dagli Stati Uniti, in collaborazione con Regno Unito e Canada. Il dipartimento del Tesoro Usa ha approvato le misure per 15 persone e 10 entità, per violazione de ...Nei giorni prima dell'assalto al Congresso Usa del 6 gennaio scorso circolava un documento con un piano per far restare Donald Trump presidente ...