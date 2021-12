Scoperte le tracce di un enorme maremoto mai documentato prima d’ora | tsunami più frequenti del previsto?

Advertising

cronache_s : Scoperte le tracce del #dinosauro più veloce del Cretaceo - Cronache di Scienza - - angelopiemo : Scoperte le tracce del dinosauro più veloce del Cretaceo -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperte tracce

Tom's Hardware Italia

... lasciando minimenelle falde acquifere e senza presentare rischi per la salute umana. ...da noi e i nostri ricercatori saranno autorizzati a testare in campo le loro già promettenti, la ...Tra le sue più grandici sono Lisa Masia e Marina Cristofalo , note come Lilies On Mars ... Ecco il loro racconto: Spazio delle Lili esce oggi con 5, in corrispondenza col singolo Tutto ...Riscopriamo Virginia, un'avventura grafica indie uscita cinque anni fa e che ancora oggi è meritevole della vostra attenzione!Un team di ricercatori giapponesi ha messo a punto una speciale mascherina che, una volta indossata da un positivo, è in grado di rilevare la ...